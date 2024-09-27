Конфликт в узбекской школе - Русского школьника избила учительница: Дошло до заявления МИД России

леонид рыбаков

НЕТ ЭТО ОДНО И ТОЖЕ .меняют в паспортах буковки не в России .Просто в крупных городах остатки тех кто впитал немного цивилизации . КОРЕНЬ ВСЕХ НАРОДОВ ЭТО СЕЛО .СТАНИЦА .ДЕРЕВНЯ .АУЛ А ТУТ КИШЛАК И ОН ВСЕ РАВНО БУДЕТ БЛИЖЕ К КИШЛАКУ . а у нас это поняли либералы и целенаправленно уничтожают деревни ( в лес не ходи скотину не держи грибы не собирай. ягоду не собирай .скотину дома забивать нельзя) А ВЕКАМИ МОЖНО БЫЛО И УМЕЛИ --А КИТАЙЦАМ МОЖНО НЕТ ЧТО БЫ КАК РАНЬШЕ ПУНКТЫ ПРИЕМКИ БЫЛИ ---ОТКАТ НЕ СКОГО БРАТЬ А ТУТ КИТАЕЦ ПОЛОЖИТ И СРАЗУ .многим горожанам уже не дано съесть сало обсмоленное соломой---- нарушение штраф .