В узбекской школе учительница избила школьника за просьбу дать объяснения на русском языке. Дело дошло до заявления МИД.
Конфликт в узбекской школе - Русского школьника избила учительница: Дошло до заявления МИД России
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Андрей Якобюк
выпиздеть из РОССИИ иноверцов , не уй делать, но идоры чины и дипы должны нах уйти с ними иначе рея.......
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22 час.
Мария
Есть программа переселения соотечественников,которым пользуются среднеазиаты и закавказцы,даже не зная русского языка.В этом им помогает диаспора.И,цели у них оккупировать нашу землю,поэтому в ход идут взятки.У русскоязычных нет таких покровителей,и везде им ставят препоны...
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21 час.
леонид рыбаков
НЕТ ЭТО ОДНО И ТОЖЕ .меняют в паспортах буковки не в России .Просто в крупных городах остатки тех кто впитал немного цивилизации . КОРЕНЬ ВСЕХ НАРОДОВ ЭТО СЕЛО .СТАНИЦА .ДЕРЕВНЯ .АУЛ А ТУТ КИШЛАК И ОН ВСЕ РАВНО БУДЕТ БЛИЖЕ К КИШЛАКУ . а у нас это поняли либералы и целенаправленно уничтожают деревни ( в лес не ходи скотину не держи грибы не собирай. ягоду не собирай .скотину дома забивать нельзя) А ВЕКАМИ МОЖНО БЫЛО И УМЕЛИ --А КИТАЙЦАМ МОЖНО НЕТ ЧТО БЫ КАК РАНЬШЕ ПУНКТЫ ПРИЕМКИ БЫЛИ ---ОТКАТ НЕ СКОГО БРАТЬ А ТУТ КИТАЕЦ ПОЛОЖИТ И СРАЗУ .многим горожанам уже не дано съесть сало обсмоленное соломой---- нарушение штраф .
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14 час.
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