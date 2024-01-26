Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванютин
    Что хохло, пригорела дупа?"Ты только попроб...
  • Геннадий Б
    Разве пиво наливали в стаканы? Пиво всегда наливали в пол-литровые кружки.Почему советская ...
  • Владимир Моргунов
    НИКАКИХ СОМНЕНИЙ-ЗАПАД "НАЙДЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ" ОСНОВАНИЯ. МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕ ПЛАНЕТЕ БЕЗ ВСЯКИХ ОСНОВАНИЙ УГРОБИЛИ. А...Заберём деньги у ...

Кравчук говорил Клинтону о националистах, готовых на «немыслимые поступки»

Кравчук говорил Клинтону о националистах, готовых на «немыслимые поступки»

Украинский президент в 1991-1994 годах Леонид Кравчук в ходе встречи с тогдашним президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном в январе 1994 года рассказывал американскому коллеге о националистах на Украине, которые способны на «немыслимые поступки», следует из рассекреченной Архивом нацбезопасности США стенограммы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх