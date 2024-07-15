В курсе лекций ФАДН предупредят мигрантов о запрете жертвоприношений

Норма о неприемлемости жертвоприношения животных в России указана в новом курсе лекций для адаптации трудовых мигрантов из Средней Азии, разработанном Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), 15 июля сообщает РИА Новости.
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