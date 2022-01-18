Крещенские традиции: Можно ли смыть грехи в ледяной проруби?

Крещенский сочельник: молодецкая удаль и строгий пост – Во Имя Отца. – дыхание резко перехватывает, когда ты с самой макушкой погружаешься в ледяную купель, температура воды в которой, вопреки законам физики, кажется даже ниже нуля по Цельсию.