Царьград

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Крещенские традиции: Можно ли смыть грехи в ледяной проруби?

Крещенские традиции: Можно ли смыть грехи в ледяной проруби?

Крещенский сочельник: молодецкая удаль и строгий пост – Во Имя Отца. – дыхание резко перехватывает, когда ты с самой макушкой погружаешься в ледяную купель, температура воды в которой, вопреки законам физики, кажется даже ниже нуля по Цельсию.

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