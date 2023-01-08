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Жена Макрона хотела создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса

Жена Макрона хотела создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса

Times: жена Макрона хотела установить на Нотр-Дам шпиль в виде фаллоса с золотыми шарамиПервая леди Франции Брижит Макрон в свое время показывала проект, в котором предлагалось придать фаллические очертания шпилю Собора Парижской Богоматери.

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