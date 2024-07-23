Латвия передала Украине новую партию беспилотников

АндрейБорков

Вот от куда на Крым, Белгород и другие наши территории эти "птыцы" для прилетов поступают! До 80 штук в сутки наше ПВО их сбивает. А может предъявить этой сраной Литве за эти беспилотники? Был же разговор, что если какое импортное оружие(вооружение) по территории РФ будет применяться, то значит эта страна - ПРЯМОЙ УЧАСТНИК КОНФЛИКТА на стороне УкРуины!!! Если так, то Литва ПРЯМОЙ УЧАСТНИК КОНФЛИКТА, а если это участник конфликта, почему они еще живы? Заявить в СБ ООН, вызвать посла(консула), вручить ультиматум, дать время часиков 12 на обдумывание и ОХЕРАЧИТЬ Литву по полной программе! Главное соблюсти так называемый "протокол", сначала СБ ООН, потом посла(консула) на "кость любви" одеть, поднять шумиху в СМИ об АГРЕССИИ Литвы, в этом "подогретом" состоянии подержать обстановочку дня два, не более. НАТО скажет - это чисто дело Литвы, мы типа здесь не при чем. Вот тогда Литву и охерачить!