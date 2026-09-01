Минсоцразвития Подмосковья выплатило 140 тыс. школьникам к учебному году

Министр Андрей Кирюхин заявил, что Подмосковье поддержало более 140 тыс. школьников из льготных категорий перед учебным годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Милонов: ...
- Минобороны России...
- Super Hornet унич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым