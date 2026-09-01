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Царьград

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Минсоцразвития Подмосковья выплатило 140 тыс. школьникам к учебному году

Минсоцразвития Подмосковья выплатило 140 тыс. школьникам к учебному году

Министр Андрей Кирюхин заявил, что Подмосковье поддержало более 140 тыс. школьников из льготных категорий перед учебным годом.

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