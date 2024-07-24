Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о хулиганских действиях в отношении жителей Свердловской области

В эфире федерального телевидения вышел сюжет о том, что житель одного из домов города Первоуральска, будучи недовольным тем, что во дворе проходил праздник для детей с привлечением аниматоров и использованием музыки, осуществил хулиганские действия в отношении находящихся там людей.