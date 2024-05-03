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«Уралмаш» и Ростислав Вергун продлили контракт на 2 года

Клуб из Екатеринбурга официально продлил контракт с главным тренером на 2 сезона. Вергун присоединился к команде по ходу дебютного сезона в Единой лиге ВТБ в декабре 2023 года.

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