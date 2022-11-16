Нож не кажется острым, пока он лежит на столе: китайский совет дня на среду, 16 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 ноября? В среду будет много движения, много общения, много перемещений.
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 ноября? В среду будет много движения, много общения, много перемещений.
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