Военное обозрение

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«Разработкой операции занимался лично»: Глава СБУ Малюк признался в причастности к подрыву Крымского моста

«Разработкой операции занимался лично»: Глава СБУ Малюк признался в причастности к подрыву Крымского моста

Киев полностью признал вину в подрыве Крымского моста в октябре прошлого года, о планировании операции и реализации замысла рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью украинскому изданию New Voice.

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