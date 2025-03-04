Артём Дмитрук: Украина может обойтись без Зеленского

Какова роль Зеленского в текущем кризисе Украины? Украина может обойтись без Зеленского? Какие есть альтернативные пути решения конфликта? Украинский депутат Артём Дмитрук ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.
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