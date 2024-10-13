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В НАК считают потенциально опасными детей с нехваткой друзей в соцсетях

В НАК считают потенциально опасными детей с нехваткой друзей в соцсетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России разослал в образовательные учреждения информацию, согласно которой предлагается считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях.

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