Они сами это транслируют и говорят...

Гульнара Гумерова Зачем брать их в плен? Они с молоком матери и с детсадовского возраста отравлены русофобией и изуверством. Расстреливать без жалости. Сколько можно страдать российским гражданам от неуместного человеколюбия? Эти твари и на секунду не задумаются, чтобы уничтожить НАШИХ!

ВУ Варлам Устрялов начальник мог бы ввести СК своим указом, но он бережёт быдло.