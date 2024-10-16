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Они сами это транслируют и говорят...

Они сами это транслируют и говорят...

TAKSISTO (Елена Субботина)ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. Боевики 61 омбр зверствуют в Курской области и выкладывают это в соцсети.

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Комментарии
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Гульнара Гумерова
Зачем брать их в плен? Они с молоком матери и с детсадовского возраста отравлены русофобией и изуверством. Расстреливать без жалости. Сколько можно страдать российским гражданам от неуместного человеколюбия? Эти твари и на секунду не задумаются, чтобы уничтожить НАШИХ!
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
начальник мог бы ввести СК своим указом, но он бережёт быдло.
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5 час.
с
сергей
Мой дед освождал Одессу. Он рассказывал,что румын в плен не брали из-за их зверств. И этих выблядков в плен не брать. Не хрена их кормить за их зверства. Только пуля в лоб.
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2 час.

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