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Политолог Ананьева объяснила, что мешает регионам Британии стать независимыми

Политолог Ананьева объяснила, что мешает регионам Британии стать независимыми

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева считает преждевременными разговоры о распаде Великобритании после декларации о самоопределении Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

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