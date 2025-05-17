Дом Волкова продают в Петербурге «за один рубль»

Конкурс пройдет 3 июня По поручению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Российский аукционный дом впервые объявил конкурс по продаже объектов культурного наследия Петербурга по символической стартовой цене 1 рубль.
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