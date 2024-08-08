Байден предрек "кровавую бойню" при проигрыше Трампа на выборах

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден сомневается в мирной передаче власти в стране в случае, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп потерпит поражение на выборах главы государства в ноябре этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии