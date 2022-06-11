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На ПМЭФ ждут министра здравоохранения Индии

На ПМЭФ ждут министра здравоохранения Индии

Петербургский международный экономический форум посетит делегация из Индии. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в индийском правительстве, в мероприятии примет участие министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

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