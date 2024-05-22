НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    Неужели не понятно про Пескопсаки.В Кремле оценили ...
  • life style
    Западу после зачистки Украины от населения нужна любая могилизация стран вокруг России!  Превращение подготовленных и...В Грузии сообщили...
  • саша пупкин
    Дык грузия уже пробовала)))В Грузии сообщили...

Санкт-Петербург вводит новые правила для электросамокатов

Санкт-Петербург вводит новые правила для электросамокатов

Они касаются ограничения скорости возле станций метро и на ряде улиц, а также запрета размещения на участках набережных Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщает о новых ограничениях при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, на территории города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх