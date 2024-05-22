Санкт-Петербург вводит новые правила для электросамокатов

Они касаются ограничения скорости возле станций метро и на ряде улиц, а также запрета размещения на участках набережных Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщает о новых ограничениях при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, на территории города.