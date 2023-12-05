История и археология: Тайные пророчества Сивиллиных книг, которые вершили судьбу Древнего Рима, но были безвозвратно утеряны

Об оригинальных Сивиллиных книгах известно очень мало. На протяжении многих веков эти книги, считавшиеся источником пророчеств и содержащие культовые тексты и изречения древних прорицательниц, были тщательно охраняемыми и окутанными пеленой тайн и легенд.
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