История и археология: Тайные пророчества Сивиллиных книг, которые вершили судьбу Древнего Рима, но были безвозвратно утеряны

Об оригинальных Сивиллиных книгах известно очень мало. На протяжении многих веков эти книги, считавшиеся источником пророчеств и содержащие культовые тексты и изречения древних прорицательниц, были тщательно охраняемыми и окутанными пеленой тайн и легенд.