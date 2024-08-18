Рекомендации для знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа 2024 согласно Таро-прогнозу Алёна ЮрьеваЛето продолжает радовать теплыми днями, но на этой неделе каждый знак зодиака должен будет столкнуться с различными вызовами и возможностями.