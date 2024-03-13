Спыну приглашает прокуроров в Леову

Глава Министерства инфраструктуры и регионального развития утверждает, что в сумму в 250 миллионов леев, потраченных на строительство дороги длиной 3,6 км Леова-Бумбэта, также включены расходы на строительство пункта пропуска, освещение, работы по подключению и другие виды работ.