William Shatner Planned To Wrestle A Real Bengal Tiger For Star Trek — Then Backed Out

When the script for the Star Trek episode Shore Leave featured a tiger, William Shatner thought he could really wrestle with it - until he saw the tiger.
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