Лобовое столкновение унесло три жизни на трассе в Новосибирской области

На трассе в Новосибирской области произошла авария, повлекшая гибель трех человек. ДТП случилось 19 января днем в Черепановском районе, на участке между поселками Дорогино и Посевная, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
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