Овечкин в матче с «Питтсбургом» прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию, завершив без результативных действий игру с «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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