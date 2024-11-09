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Овечкин в матче с «Питтсбургом» прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ

Овечкин в матче с «Питтсбургом» прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию, завершив без результативных действий игру с «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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