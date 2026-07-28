Три способа отрезвить Европу без ядерного оружия

Автор написал правильно,координаты заводов по производству БПЛА и дронов дальнего действия известны.Одновременно одним ударом уничтожить все эти заводы,показав мощь российского оружия,и всё помощь Украине сразу прекратиться! Они все поймут,что ввязываться в войну с Россией самим,а не чужими руками,здесь бандеровцами,они не готовы!Сами уберут Зеленского,и запросят мира с Россией!Вопрос-решится ли руководство России на такой шаг?

СК

Сергей Ковалев

А.Безруков прав про "собаку и её владельца", но он не отвечает на собственный вопрос, - кто владелец "собаки"? а это не Европа. это глобальный частный капитал, о чём писали большевики, с чем боролись предки, а мы в этом грязном бабле барахтаемся, как в нечистотах. и что ждём? что нашими руками кукловоды переделят этот мiр в очередной раз, как это было не раз, крайний 80 лет назад... "отрезвлять" не Европу надо, а её владельца, который за речкой. но с ним у нас "дух Анкориджа" и пр. "духи". хреново как-то...