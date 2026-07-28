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Три способа отрезвить Европу без ядерного оружия

Три способа отрезвить Европу без ядерного оружия

Французское издание L’Express выдало аж целых 5 сценариев нападения России на Европу. Среди прочего речь шла о высадке российского десанта на шведский остров Готланд, вступлении в войну Белоруссии, масштабном вторжение в Польшу и/или Прибалтику и так далее.

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Комментарии
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ЙХ
Йож Хитрый
Показательное испытание ядерного оружия. Даже вопреки запрету на такие испытания...
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1 м.
виталий панов
Автор написал правильно,координаты заводов по производству БПЛА и дронов дальнего действия известны.Одновременно одним ударом уничтожить все эти заводы,показав мощь российского оружия,и всё помощь Украине сразу прекратиться! Они все поймут,что ввязываться в войну с Россией самим,а не чужими руками,здесь бандеровцами,они не готовы!Сами уберут Зеленского,и запросят мира с Россией!Вопрос-решится ли руководство России на такой шаг?
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
А.Безруков прав про &quot;собаку и её владельца&quot;, но он не отвечает на собственный вопрос, - кто владелец &quot;собаки&quot;? а это не Европа. это глобальный частный капитал, о чём писали большевики, с чем  боролись предки, а мы в этом грязном бабле барахтаемся, как в нечистотах. и что ждём? что нашими руками кукловоды переделят этот мiр в очередной раз, как это было не раз, крайний 80 лет назад... &quot;отрезвлять&quot; не Европу надо, а её владельца, который за речкой. но с ним у нас &quot;дух Анкориджа&quot; и пр. &quot;духи&quot;. хреново как-то...
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1 м.