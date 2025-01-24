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Роковой котел уже готов! Предательство Зеленского открыло путь вглубь Украины

Роковой котел уже готов! Предательство Зеленского открыло путь вглубь Украины

Ситуация на восточном фланге донецкого фронта резкого обострилась. Подразделения группировки «Восток» Вооружённых сил России перешли в наступление в районе населённого пункта Великая Новосёлка, выбивая противника с занимаемых позиций.

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