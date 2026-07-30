В Сети появилось видео допроса смоленских подростков, готовивших теракт на железной дороге

Трое несовершеннолетних смолян, обвиняемых в попытке теракта на железной дороге, объяснили свои действия финансовой мотивацией, что их ведет украинский куратор, «не знал», раскаялись и сказали, что хотят домой, к маме.
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