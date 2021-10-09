Мировое обозрение

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В США заметно уменьшилась безработица

В США заметно уменьшилась безработица

Безработица в США сократилась в сентябре текущего года до 4,8% с уровня августа в 5,2%, хотя число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики возросло лишь на 194 тыс.

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