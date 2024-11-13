Рувики и Государственный исторический музей объявили о сотрудничестве

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и Государственный исторический музей представили совместный проект, посвященный не только крупнейшему национальному историческому музею России, истории его создания, его уникальным экспонатам, но и действующим выставочным экспозициям.
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