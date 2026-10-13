Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Как найти подход к начальству согласно знаку зодиака

Как найти подход к начальству согласно знаку зодиака

Узнайте, за какие ниточки босса можно дергать, а за какие не стоит. Даже просто зная гороскоп, можно помочь оптимизировать ваши отношения с начальством, а можно даже составить план для повышенияОвен Овен-начальник наслаждается тем, что контролирует и управляет другими, говорит каждому что делать.

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