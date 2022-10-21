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Дарио Колонья будет комментировать лыжные гонки на швейцарском ТВ

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Швейцарии Дарио Колонья станет экспертом канала SRF Sport.

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