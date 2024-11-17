Серия взрывов на военных объектах в Киеве, Одессе, Харькове и Черкасской области

Серия взрывов прогремела на военных объектах в Киеве, Одессе, Харькове и Черкасской области. Также сообщается о прилетах по судостроительному заводу в Николаеве, где собирают ударные беспилотники, в том числе водного типа.
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