Названа средняя цена нового авто в РФ: насколько машины стали дальше от народа?

В России зафиксировали очередной виток удорожания. Средняя цена нового легкового автомобиля по итогам июля 2026 года добралась до отметки в 3,5 млн рублей – такую цифру приводит аналитическое агентство «Автостат».
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