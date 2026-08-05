За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 971 подписчик

Названа средняя цена нового авто в РФ: насколько машины стали дальше от народа?

Названа средняя цена нового авто в РФ: насколько машины стали дальше от народа?

В России зафиксировали очередной виток удорожания. Средняя цена нового легкового автомобиля по итогам июля 2026 года добралась до отметки в 3,5 млн рублей – такую цифру приводит аналитическое агентство «Автостат».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии