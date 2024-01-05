Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

827 подписчиков

С апреля 2019 года более 2,7 млн россиян воспользовались возможностью прекратить регистрацию транспортного средства в режиме онлайн

В Госавтоинспекции МВД России проанализировали работу специального онлайн-сервиса, функционирующего с апреля 2019 года на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, воспользовавшись которым, бывший   автовладелец транспортного средства, которое перешло в собственность нового владельца, но не было перерегистрировано на него в установленный законом десятидневный срок, могут дистанционно прекратить его регистрацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх