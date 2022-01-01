Хакнем

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Новогоднее поздравление

Новогоднее поздравление

Суворов Исраэль, фото из личного архива Уважаемый коллектив «Хакнем»! Наши авторы, координаторы каналов, редакционная группа, художники!Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!Кто-то работает в Хакнем с самого начала создания этой компании, с 2017 года.

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