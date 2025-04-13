В России предрекли укрепление в отношениях с КНР в условиях торговых войн

ТАСС: Руденко предрек укрепление отношений России с КНР в условиях торговых войн Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко предрек укрепление отношений России с Китайской Народной Республикой (КНР) в условиях торговых войн в мире.
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