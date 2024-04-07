"Ростех" создает новую линейку танковых снарядов с учетом изучения трофеев НАТО

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростех" Бекхан Оздоев заявил, что госкорпорация создает линейку улучшенных танковых снарядов с учетом изучения трофейной западной бронетехники и данных о защите перспективных западных образцов.
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