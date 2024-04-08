9 апреля в Москве пройдёт встреча с легендой российской журналистики Юрием Костиным. Президент «Газпром-Медиа Радио», вице-президент Российской академии радио, писатель, журналист Юрий Костин выступит на Международной выставке-форуме ‘’Россия’’.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии