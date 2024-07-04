Новый асфальт и бортовой камень: в Петербурге отремонтировали Гороховую

Работы завершены досрочно. Гороховую улицу в Петербурге отремонтировали досрочно. Как сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, обновлен участок км от набережной реки Фонтанки до Адмиралтейского проспекта протяженностью 1,5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии