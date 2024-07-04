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Новый асфальт и бортовой камень: в Петербурге отремонтировали Гороховую

Новый асфальт и бортовой камень: в Петербурге отремонтировали Гороховую

Работы завершены досрочно. Гороховую улицу в Петербурге отремонтировали досрочно. Как сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, обновлен участок км от набережной реки Фонтанки до Адмиралтейского проспекта протяженностью 1,5.

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