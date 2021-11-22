Хореограф группы Тутберидзе о введении QR-кодов: «Вы реально этого хотите? Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше»

Алексей Железянков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился мнением о введении системы QR-кодов после вакцинации от коронавируса.

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