МО РФ показало кадры, подтверждающие удары ВСУ по автоколонне МАГАТЭ

Министерство обороны России опубликовало кадры, которые подтверждают удары Вооруженных сил Украины по автоколонне с экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 февраля, что привело к срыву ротации на Запорожской АЭС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии