К родителям живущей в Чехии экс-ведущей «Вестей» пришли следователи

Живущая в Чехии журналистка, бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) заявила, что к ее родителям в Казани приходили следователи.