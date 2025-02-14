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К родителям живущей в Чехии экс-ведущей «Вестей» пришли следователи

К родителям живущей в Чехии экс-ведущей «Вестей» пришли следователи

Живущая в Чехии журналистка, бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) заявила, что к ее родителям в Казани приходили следователи.

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