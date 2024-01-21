Президент Филиппин воспользовался служебным положением, чтобы попасть на рок - концерт

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший вызвал критику в социальных сетях за использование президентского вертолета для посещения концерта британской рок-группы Coldplay в провинции к северу от столицы Манилы.
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