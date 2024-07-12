Дочь Юлии Началовой поступила во ВГИК

17-летняя Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, стала студенткой. Она успешно сдала ЕГЭ, набрав 100 баллов по литературе и 97 баллов по русскому языку, и прошла все этапы вступительных испытаний во ВГИК, где будет обучаться в мастерской народного артиста России Александра Михайлова.
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