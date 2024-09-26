Четверо студентов из Чили получили стипендии на учебу в британских вузах

Четверо студентов из Чили получили стипендии на учебу в магистратуре университетов Великобритании по программе Chevening для иностранных студентов, 26 сентября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.
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