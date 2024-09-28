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Во Владимирской области намерены добывать энергию из навоза

Во Владимирской области намерены добывать энергию из навоза

«Росатом» готов строить во Владимирской области биогазовые станции.«Росатом» и правительство Владимирской области договорились о внедрении первых биогазовых станций в регионе.

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