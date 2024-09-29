Новая статья: Обзор и тест материнской платы MSI Z790 Project Zero: скажи кабелям «нет»В тестовой лаборатории 3DNews одна из первых материнских плат, спроектированных в рамках концепции скрытой прокладки кабелей с обратной стороны текстолита платы.
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