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Новая статья: Обзор и тест материнской платы MSI Z790 Project Zero: скажи кабелям «нет...

Новая статья: Обзор и тест материнской платы MSI Z790 Project Zero: скажи кабелям «нет...

Новая статья: Обзор и тест материнской платы MSI Z790 Project Zero: скажи кабелям «нет»В тестовой лаборатории 3DNews одна из первых материнских плат, спроектированных в рамках концепции скрытой прокладки кабелей с обратной стороны текстолита платы.

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