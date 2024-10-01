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Царьград

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Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о Бабьем Яре

Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о Бабьем Яре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Энтони Блинкену на его слова о трагедии в Бабьем Яре, заявив, что "такое мог сказать только подлец".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Страшно не то ,что этот пиндосовский мудак такое сказал,страшно то ,что возрождается самый страшный фашизм -ЕВРЕЙСКИЙ!!!
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20 час.

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