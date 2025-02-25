В США создали необычный пикап

Американские школьники сварили из металла оригинальный искусственный риф. Ученики одной из школ города Порт-Сент-Джо (штат Флорида), расположенного на побережье Мексиканского залива, создали весьма необычный пикап.
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